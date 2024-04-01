В Киеве посетовали на непрофессионализм украинской власти

Депутат Рады Геращенко назвала власть Украины непрофессиональной и неэффективной

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Telegram-канале посетовала на непрофессионализм украинской власти и назвала ее неэффективной.

Она прокомментировала отмену выборов на Украине, указав, что сейчас проводить избирательную кампанию действительно невозможно. Нардеп также призвала сосредоточиться на поддержке вооруженных сил (ВСУ).

«Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство», — сказала Геращенко.

Она отказалась комментировать кадровые перестановки в офисе президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что офис не может руководить страной, как бы того ни хотелось некоторым представителям власти. Депутат подчеркнула, что возвращение субъектности парламенту и правительству является вопросом выживания государства.

Ранее Геращенко сравнила Верховную Раду с театром. По ее словам, парламент принимает высоких гостей, поздравляет их, аплодирует, но после этого его полномочия заканчивается.

