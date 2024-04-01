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18:07, 1 апреля 2024Мир

В Конгрессе США назвали передачу российских активов Украине поэзией

Fox News: в Конгрессе заявили, что передача активов РФ Украине является поэзией

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конфискация и передача замороженных российских активов Украине является чистой поэзией. С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

«Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия», — сказал парламентарий.

Ранее Евросоюз решил отказаться от передачи Украине пяти миллиардов евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов.

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      Виктория Кондратьева
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