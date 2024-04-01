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12:45, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Минэнергетики Украины сообщили о взрывах на подстанции в Запорожской области

Минэнергетики Украины: на подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Запорожской области в результате взрывов была повреждена подстанция. Об этом в Telegram сообщило Министерство энергетики Украины.

«На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы беспилотных летальных аппаратов», — говорится в публикации.

В Минэнергетики добавили, что в результате полученных повреждений часть оборудования на станции вышло из строя. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Ранее также сообщалось о взрывах в Харькове. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, удары были нанесены как по городу, так и по области.

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      Глеб Палехов
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