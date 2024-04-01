В Москве несколько станций метро остались без электричества

В Москве центральные станции метро остались без света из-за падения напряжения

Несколько станций московского метро остались без электричества в связи с паданием напряжения. О произошедшем сообщил Telegram-канал 112.

Уточняется, что свет отключился на станциях «Площадь Революции», «Театральная» и «Охотный Ряд». В результате произошедшего остановились эскалаторы, включилось аварийное освещение и пропала связь. По данным канала, через несколько минут электроснабжение было восстановлено.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что сейчас все станции метро работают в штатном режиме.

Ранее в московском метрополитене пошел снег. На кадрах, опубликованных одним из очевидцев, видно, как снег проник в вагон метро через решетки вентиляции и падает на пассажиров.