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15:14, 1 апреля 2024Бывший СССР

В партии Пашиняна назвали отношения Армении с Западом безвредными для России

Армянский депутат Акопян: отношения Армении и Запада не направлены против России

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters

Углубление отношений Армении с Западом не несет вреда интересам России. Об этом заявил депутат Национального собрания Армении от партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Вагаршак Акопян, сообщает ТАСС.

Акопян прокомментировал усилия армянского правительства по развитию отношений с США и Евросоюзом. Он подчеркнул, что власти страны идут на такие шаги исключительно ради развития экономики и повышения безопасности страны.

«Когда Республика Армения углубляет свои отношения с одной страной, они не направлены против другой страны, тем более против нашего союзника — Российской Федерации», — заявил депутат. Политик добавил, что армянские власти развивают отношения с Западом на благо своей страны.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что разрыв дипломатических отношений Еревана и Москвы маловероятен, однако существующие проблемы невозможно скрыть. Он отказался напрямую говорить об этом, подчеркнув связи в сфере торговли и безопасности.

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      Юрий Леонов
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