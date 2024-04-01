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14:24, 1 апреля 2024Мир

В России ответили на признание Эстонии в присутствии сил НАТО на Украине

Депутат Журова: информация о присутствии сил НАТО на Украине не меняет ситуацию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на признание главы Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура в том, что на Украине присутствуют силы НАТО. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявила, что информация о присутствии военных альянса не меняет ситуации для России.

Ранее Певкур открыто признал, что силы НАТО уже присутствуют на Украине. По его словам, европейские военные тем не менее «не будут сражаться в окопах на Украине».

«Это признание ничего для нас не меняют. (…) Люди говорят об этом, но четкого понятийного аппарата еще нет. Мы сами об этом говорим давно, вот и они сами это уже признают», — сказала Журова.

Мы давно об этом говорим. (…) Если это заявление какие-то последствия юридические будет иметь, то потом он (Певкур — прим. «Ленты.ру») скажет, что он оговорился, либо что это его личное мнение

Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

1 апреля глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя против России.

Гаврилов подчеркнул, что сейчас Россия противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины, в котором последняя играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России. По мнению дипломата, западные страны в этом процессе служат штабом и поставщиком техники.

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      Кирилл Садовский
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