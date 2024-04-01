Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:00, 1 апреля 2024Культура

В России появится Коммерческий фонд развития кино и анимации

РФПИ и НМГ создают Коммерческий фонд развития кино и анимации

Фото: Jake Hills / Unsplash

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальная Медиа Группа (НМГ) договорились об инвестициях в создание совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации объемом до 8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.

Фонд будет поддерживать производство российских полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. НМГ обеспечит первоначальную экспертизу отбора проектов, финальное решение о финансировании будет приниматься на контентном комитете фонда, в который войдут представители РФПИ и НМГ.

Контентный комитет возглавит генеральный продюсер «НМГ Студии», режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

«Благодаря усилиям команды Фонда значительно сократится время на поиск инвесторов, а кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами, которые будут интересны не только российскому зрителю, но и за рубежом с потенциалом для проката в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки», — говорится в сообщении. Отмечается, что также привлечение инвестиций Фонда позволит кинопроизводителям реализовывать более технологически продвинутые проекты, адаптированные под наиболее популярные форматы. Для реализации таких проектов Фонд также готов к потенциальному партнерству с другими игроками российского рынка.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что российская кинематографическая и анимационная продукция пользуется высокой популярностью у зрителей и демонстрирует большие кассовые сборы.

«Рынок производства фильмов в России растет, востребованность качественного контента в различных форматах открывает дополнительные возможности для талантливых российских сценаристов, режиссеров и продюсеров. Совместный Фонд с НМГ, с одним из ведущих медиахолдингов, отберет и поможет реализовать проекты с самым высоким потенциалом, что позволит увеличить долю российской кинематографической продукции на внутреннем рынке, а в перспективе — и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, включая государства БРИКС», — отметил он.

По словам генерального директора НМГ Светланы Балановой, Национальная Медиа Группа инициировала создание Фонда, думая о будущем российской медиаиндустрии, которое определяется уже сегодня. «Мы уверены, что наш Фонд придаст новый импульс производству качественного медиапродукта в России и будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли», — добавила она.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На руднике в Приамурье прекратили операцию по спасению 13 горняков

      Рианна показала откровенные фото в нижнем белье собственного бренда

      Стало известно о взрыве в Харькове

      Бородина пожаловалась на сложности работы с Собчак

      В Эстонии продолжат попытки лишить россиян права голоса на местных выборах

      В Испании заявили о невыполнении обязательств по обороне в рамках НАТО

      Сотрудника пункта выдачи обвинили в изнасиловании 16-летней россиянки

      Названа сумма для вывода всех многодетных семей России из бедности

      Арабские туристы устремились в Россию по одной причине

      Мать рассказала об обвиняемом в теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше