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17:09, 1 апреля 2024Россия

В российском регионе повреждены линии электро- и газоснабжения при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли Белгородскую область, повреждены линии электро- и газоснабжения

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В Белгородской области повреждены линии электро- и газоснабжения после очередного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под отключение света попал ряд населенных пунктов региона.

В одном из них — селе Поповка — также была выведена из строя линия газоснабжения. Сотрудники аварийных служб начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны.

Утром 1 апреля без света осталось белгородское село Терезовка, чему также предшествовал обстрел со стороны ВСУ. В результате как этой, так и последующей атаки никто не пострадал.

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      Алан Босиков
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