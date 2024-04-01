В российском регионе повреждены линии электро- и газоснабжения при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли Белгородскую область, повреждены линии электро- и газоснабжения

В Белгородской области повреждены линии электро- и газоснабжения после очередного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под отключение света попал ряд населенных пунктов региона.

В одном из них — селе Поповка — также была выведена из строя линия газоснабжения. Сотрудники аварийных служб начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны.

Утром 1 апреля без света осталось белгородское село Терезовка, чему также предшествовал обстрел со стороны ВСУ. В результате как этой, так и последующей атаки никто не пострадал.