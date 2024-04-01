ВСУ оставили без электричества жителей белгородского села

Белгородское село Терезовка осталось без электричества из-за обстрела ВСУ

Жители белгородского села Терезовка временно остались без электричества в домах из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что никто из мирных граждан не пострадал. Есть повреждение на линии электропередачи в Терезовке, добавил Гладков.

«Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — заверил белгородский губернатор.

Других подробностей о происшествии он не привел.

До этого стало известно, что жилой дом загорелся под Белгородом после украинской атаки. Уточнялось, что владелица жилья тогда получила ожог руки второй степени. Госпитализация россиянке не понадобилась.

Еще раньше российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.