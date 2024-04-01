В США предупредили американцев о возможных терактах

Экс-командующий ВС США Маккензи предупредил американцев о возможных терактах

Власти США должны прислушаться к заявлениям боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), так как они могут совершить теракты в ближайшее время. Об этом предупредил американцев бывший командующий Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, сообщает ТАСС.

По его словам, возможность нападения террористов вероятна с момента вывода американских сил из Афганистана. Генерал считает, что в 2021 году администрации Белого дома следовало оставить на территории республики не менее 2,5 тысячи американских солдат, чтобы обезопасить своих граждан.

Ранее ИГИЛ заявило о планах террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией. Согласно изложенной версии «Исламского государства», вооруженным боевикам удалось расстрелять около 200 человек, а еще несколько сотен посетителей «Крокуса» стали жертвами в результате пожара.

