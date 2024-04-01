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08:39, 1 апреля 2024Мир

В США предупредили американцев о возможных терактах

Экс-командующий ВС США Маккензи предупредил американцев о возможных терактах

Фото: Rod Lamkey / CNP / Globallookpress.com

Власти США должны прислушаться к заявлениям боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), так как они могут совершить теракты в ближайшее время. Об этом предупредил американцев бывший командующий Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, сообщает ТАСС.

По его словам, возможность нападения террористов вероятна с момента вывода американских сил из Афганистана. Генерал считает, что в 2021 году администрации Белого дома следовало оставить на территории республики не менее 2,5 тысячи американских солдат, чтобы обезопасить своих граждан.

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      Марина Совина
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