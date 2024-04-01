Власти Турции назвали пустыми надеждами требования оппозиции о досрочных выборов

Власти Турции отвергли требование оппозиции о досрочных выборах президента по итогам муниципальных выборов, назвав их «пустыми обещаниями и рассуждениями». Об этом заявил главный советник президента Мехмет Учум, передает ТАСС.

«Тем, кто на основании полученных голосов на муниципальных выборах делает ставку на [досрочные] всеобщие выборы, не следует тратить свое время. Турция будет проводить реформы во всех областях в течение четырех лет без выборов до 2028 года», — рассказал политик.

Учум также подчеркнул, что оппозиции невозможно даже «выстроить аргументацию» для проведения выборов в связи с итогами выборов в муниципалитеты. Более того, он добавил, что даже в парламентских республиках подобная практика редко встречается и требует длительного времени на реализацию.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой является президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, потерпела поражение на муниципальных выборах, заняв второе место. По мнению газеты Politico, Народно-республиканская партия (НРП), претендующая на наследие светского лидера Мустафы Кемаля Ататюрка, одержала победу из-за экономической нестабильности в президентство Эрдогана.