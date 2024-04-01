Вооруженные силовики оцепили рынок в российском городе

Силовики с оружием оцепили Новомосковский рынок в Екатеринбурге

Вооруженные сотрудники полиции и ОМОНа оцепили Новомосковский рынок в Екатеринбурге. Об этом стало известно Е1.

Уточняется, что силовики в касках и с оружием окружили здание торгового комплекса. В администрации рынка сообщили, что это были учения, а ТК работает в обычном режиме.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее силовики в масках и с автоматами ворвались в бизнес-центр Екатеринбурга. По данным работников центра, мужчины представились сотрудниками ФСБ и направились на 22-й этаж.