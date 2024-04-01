Врач предупредил о неочевидной опасности частой боли в горле

Врач Мясников заявил, что невылеченные ангины вызывают порок сердца

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что частые боли в горле могут провоцировать развитие болезней сердца. Выпуск, в котором специалист предупредил о неочевидной опасности недуга, доступен на платформе «Смотрим».

«Порок сердца бывает врожденный и ревматический, все пороки сердца тяжелые — это следствия невылеченных ангин», — пояснил доктор.

Врач-оториноларинголог Андрей Овчинников в эфире передачи также предостерег россиян от удаления миндалин без веских показаний к операции. «Если мы удаляем эти небные миндалины, мы тем самым убираем тот самый фильтр, который защищает наш организм, и вся инфекция, достаточно многообразная, достаточно агрессивная, начинает устремляться по органам-мишеням нашего организма — это суставы, это почки, это сердце», — пояснил эксперт.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял распространенный миф о лечении горла. Специалист рассказал, что больное горло нельзя лечить горячим чаем, потому что горячие напитки могут усилить процессы воспаления.