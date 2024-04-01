Врач раскрыл неожиданный способ улучшить здоровье

Гериатр Ткачева: просмотр комедий повышает болевой порог

Просмотр комедий оказывает положительное влияние на здоровье, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Такой неожиданный способ чувствовать себя лучше врач раскрыла в беседе с «Известиями».

По словам Ткачевой, смех оказывает положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает лучше запомнить информацию и продлевает жизнь, поскольку, когда человек смеется, активизируется дыхание и усиливается кровообращение всех органов. Поэтому, обратила внимание врач, его можно использовать как часть общеукрепляющих упражнений, например, у пациентов, которым тяжело дается другая физическая нагрузка.

Кроме того, продолжила она, смех напрямую влияет на разнообразные процессы головного мозга, включая болевую и иммунную систему. «Просмотр комедий повышает болевой порог, а значит, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Это связано с выработкой во время смеха определенных нейромедиаторов (серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин), которые снижают выраженность боли, создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости», — сказала она.

Специалистка подчеркнула, что смех также стимулирует рост клеток иммунной системы, производящих антитела, что снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина посоветовала пожилым людям придерживаться средиземноморской диеты. Она объяснила, что рацион, в котором предпочтение отдается растительной пище, помогает поддерживать здоровье сосудов.