Захарова прокомментировала обвинения СБУ против Симоньян

Захарова назвала обвинения СБУ против Симоньян идиотической новостью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Службы безопасности Украины (СБУ), выдвинутые главному редактору канала RT Маргарите Симоньян. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram.

1 апреля стало известно, что СБУ объявила Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) страны: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны» и «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более [президент Украины Владимир] Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова.

Ранее Симоньян прокомментировала обвинения, которые в ее адрес выдвинула СБУ. Она предположила, что одна из целей украинской стороны — закрыть ей возможность путешествовать по миру. Однако, как заявила главред RT, она предпочитает путешествовать по России.

Другой возможной целью Киева Симоньян назвала придумывание оправдания на случай, если ее убьют. По словам журналистки, украинская сторона неоднократно пыталась это сделать.