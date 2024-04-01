Жители Азии в разговоре с россиянином назвали национальности худших туристов

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, много путешествующий по Азии, поговорил с жителями Вьетнама и Таиланда, которые назвали ему национальности худших туристов. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, вьетнамцы не любят путешественников из Великобритании и считают их самыми шумными и невоспитанными. «Они позволяют себе очень некультурное поведение, вырвавшись из своей "культурной" страны. Особенно это касается молодежи», — написал он, добавив, что гости из США более сдержанные, учитывая военное прошлое.

Путешественник также рассказал, что в Таиланде первое место среди нежеланных туристов делят британцы и американцы.«Британцев не любят по тем же причинам, что и во Вьетнаме, только в Тае они ведут себя еще более некультурно: часто ходят босиком, без футболок, ведут себя крайне шумно и нагло. Пьяные садятся на скутеры и устраивают ДТП», — пояснил Кутовой.

Кроме того, жители Таиланда в разговоре с блогером признались, что они не любят поляков, которые, как и британцы, много пьют и ведут себя шумно. Русских туристов, как выяснил автор, в Юго-Восточной Азии ждут и уважают.

«Да, бывают исключения, и некультурные люди из нашей страны тоже показывают не самые лучшие примеры. Но в целом, никогда я не слышал серьезных претензий к россиянам», — отметил он.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что никогда не стремился перейти к более близкому общению с британками. Он пожаловался, что эти девушки «много пьют и готовы провести вечер с кем попало».

