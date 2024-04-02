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13:09, 2 апреля 2024Из жизни

100-летняя женщина назвала единственного партнера секретом долгой жизни

Британка отметила столетие и назвала единственного мужчину секретом долголетия

Фото: Hector Reyes / Unsplash

Женщина из Британии отметила столетие и поделилась секретом долголетия. Об этом пишет Daily Mirror.

Дженет родилась в деревне Торпикен 24 марта 1924 года. В 1947 году она вышла замуж за свою единственную любовь — Джона Маккуина. До 1976 года они жили в сельской местности и занимались фермерством. Затем они переехали в Ливингстон, где Дженет работала кондуктором, а Джон — дворником. В 1998 году Джона не стало, и с тех пор Дженет жила одна. Ее младший сын говорит, что мать всегда была очень независимой: она согласилась переехать в дом для престарелых лишь после 98-го дня рождения лишь потому, что сломала ногу и стала менее мобильной.

100-летняя британка назвала секретом долгой жизни любовь к единственному мужчине и жизнь с одним партнером.

Свой юбилей Дженет, которую родные зовут Дженни, отпраздновала в компании друзей и близких. В последние годы до переезда она по несколько раз за день проделывала путь от дома до центра города, чтобы не сидеть одной. В день рождения дочь отвезла ее в любимый супермаркет, где женщина пообщалась со всеми старыми приятелями.

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Ранее долгожительница из Великобритании, которой 1 апреля исполнилось 110 лет, раскрыла два секрета, помогавшие ей жить дольше. Одним из них она назвала отсутствие мобильного телефона.

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      Антонина Черташ
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