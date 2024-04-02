Часы Rolex президента Перу вызвали политический кризис и смену правительства

Bloomberg: скандал с часами Rolex президента Перу привел к смене правительства

Президент Перу Дина Болуарте произвела перестановку в кабинете министров на фоне скандала с часами Rolex и расследования о незаконном обогащении. Об этом сообщает Bloomberg.

В вечером 1 апреля Болуарте неожиданно поменяла шесть министров, отвечающих за внутренние дела, образование, развитие сельского хозяйства, производство, внешнюю торговлю и туризм, а также министра по делам женщин и уязвимых слоев населения. К смене правительства привел политический кризис, вызванный публичным использованием президентом роскошных часов, в том числе как минимум одних от фирмы Rolex.

Перестановка в кабинете произошла перед решающим для ее администрации голосованием по утверждению правительства в Конгрессе страны, сопровождающимся сильным давлением со стороны законодателей.

Как отмечает агентство, рейтинг одобрения Болуарте упал всего до 9 процентов из-за скандала с часами. Прокуратура подозревает, что дорогостоящие аксессуары могли быть получены путем коррупции. Некоторые левые законодатели требуют ее импичмента, хотя консервативное большинство в Конгрессе выразило поддержку, несмотря на то, что президент так и не объяснила, как ей удалось приобрести такие украшения на скромную зарплату.

Ранее в резиденции Болуарте прошли обыски по делу Rolex. Следственные мероприятия проводили сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac), санкцию выдал Верховный суд.