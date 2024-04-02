Дипломат высказался о возможных переговорах с Украиной

Гаврилов: потенциальные переговоры с Киевом кураторы используют для поставок

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал в разговоре с РИА Новости потенциальные переговоры с Украиной. По его мнению, кураторы киевского режима воспользуются этой возможностью, чтобы дать передышку Вооруженным силам Украины и нарастить поставки оружия.

«Даже если и представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск», — высказался дипломат.

Ранее Гаврилов сообщил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине развеяла миф о превосходстве западных военных стандартов. По его словам, применение Киевом западного оружия и следование ВСУ якобы передовых методов планирования операций оказалось неспособно обеспечить превосходство на поле боя.