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12:10, 2 апреля 2024Бывший СССР

Экс-советника Офиса Зеленского обвинили в многомиллионной коррупции

Экс-советника офиса Зеленского Шило подозревают в присвоении 2,5 млн долларов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило в многомиллионной коррупции экс-советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского Артема Шило. Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает издание «Зеркало недели».

«[В НАБУ] заявили о разоблачении организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения. (...) Члены группы организовали схему в 2021 году с целью контроля за деньгами АО "Укрзалізниця" (акционерное общество "Украинские железные дороги", — примеч. "Ленты.ру")», — говорится в публикации.

Отмечается, что преступники продавали компании трансформаторы по цене, завышенной в три раза.

14 марта Шило уволили с должности начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины. По словам журналистов, решение об отставке было личной инициативой Зеленского.

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      Глеб Палехов
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