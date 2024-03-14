На Украине поменяли Шило на Лоева

СБУ уволила сотрудника Шило за связь с российскими букмекерскими компаниями

Служба безопасности Украины (СБУ) уволила занимавшего должность начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Артема Шило. На этом посту его сменил бывший коллега, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«По поводу того, что стало причиной такого решения, было очень много догадок. Называлась и либерализация режима содержания в СИЗО Игоря Коломойского, и критическая масса жалоб президенту на Шило со стороны бизнеса», — сообщает издание, ссылаясь на свой источник в СБУ. Еще одной из названных причин стала связь Шило с российскими букмекерскими компаниями, пытающимися вернуться на украинский рынок.

Также «Зеркало недели» сообщило, что инициатором отставки сотрудника был лично президент Украины Владимир Зеленский. На освободившееся место назначили бывшего заместителя Шило — Анатолия Лоева.

Ранее стало известно о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить главу МИД Дмитрия Кулебу. По информации издания «Страна», наиболее вероятный кандидат на роль преемника Кулебы — заместитель главы офиса президента по международным отношениям Игорь Жовква.