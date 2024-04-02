Французы усомнились в способности государства защитить их от террористов

Le Figaro: французы не доверяют государству в вопросе защиты от терроризма

Подавляющее большинство французов (92 процента) обеспокоилось сильным ухудшением ситуации с безопасностью и усомнилось, что государство способно обеспечить безопасность населения в случае нападения террористов. К таким выводам пришли социологи из Fiducial/Odoxa, которые провели исследование по заказу газеты Le Figaro.

Согласно результатам исследования, 60 процентов опрошенных приняли решение усилить меры по защите своих домов, установив системы безопасности с кодом на входные двери (33 процента) или оборудовав помещения сигнализацией (26 процентов). Кроме того, 24 процента установили системы видеонаблюдения, а 21 процент завели сторожевых собак.

Как отмечают социологи, меньше трети французов доверяют своему правительству в вопросе обеспечения безопасности страны в преддверии летних Олимпийских игр в Париже, а 62 процента респондентов больше не доверяют Парижу и в вопросе защиты населения от терроризма. 72 процента французов также считают, что государство не способно обеспечить безопасность граждан перед лицом совершаемых преступлений.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен решил усилить безопасность перед Пасхой из-за угрозы терактов. Он распорядился, чтобы префекты всех регионов усилили охрану католических храмов.