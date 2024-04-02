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06:19, 2 апреля 2024Россия

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ

Минобороны: экипажи Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Уточняется, что ударная группа авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ также уничтожила замаскированную технику. Экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Ранее ударная группа российских вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил РФ нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Экипажи Ка-52, Ми-35М и Ми-8.Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После этого они выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.

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      Марина Совина
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