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14:44, 2 апреля 2024Ценности

Levi's выпустил в продажу копию первых в мире синих женских джинсов

Бренд Levi's выпустил в продажу копию первых в мире синих женских джинсов Viola

Фото: Levi's

Американский бренд Levi's выпустил в продажу копию первых в мире синих женских джинсов. Об этом сообщает Hypebae.

Речь идет о разработанной специально для женщин в 1930-х годах модели Lot 401. Данные брюки также известны под названием Viola — в честь студентки летней школы Sierra Виолы Лонгакр. Известно, что девушка училась на преподавателя, и ее занятия часто проходили на улице — в Национальном парке Сьерра-Маэстра. На лекциях она часто появлялась в указанных джинсах с тканевой нашивкой с названием марки и собственным именем, написанным на материале внутреннего кармана.

Отмечается, что в настоящий момент Levi's воссоздал упомянутые штаны со всеми оригинальными деталями. Кроме того, к ним прилагается фотография девушки, письмо с описанием ее истории и тканевая сумка Levi's Vintage Clothing. Стоимость джинсов на официальном сайте марки составляет 495 долларов.

В октябре 2022 года джинсы бренда Levi's, произведенные в 1880-х годах, продали на аукционе в США за миллионы рублей.

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      Алина Гостева
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