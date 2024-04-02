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12:18, 2 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции, чтобы заставить их работать

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Чиновникам и правительству Белоруссии запретили жаловаться на санкции, чтобы «заставить их работать и не дать возможности отвертеться». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я исходил из простой логики: если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: "Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет"», — рассказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что жителям страны нет разницы, есть санкции или нет, а задача руководства страны — сделать так, чтобы они могли жить, работать и содержать семью.

1 апреля Александр Лукашенко запретил посещение продуктовых магазинов с собаками и кошками. Такие нормы следуют из подписанного им закона «Об ответственном обращении с животными».

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      Александр Курбатов
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