Лукашенко запретил собак и кошек в продуктовых магазинах

Лукашенко запретил с 2025 года посещение продуктовых магазинов с животными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об ответственном обращении с животными», запрещающий посещение продуктовых магазинов, медицинских, культурных и физкультурно-спортивных учреждений с собаками, кошками и другими животными-компаньонами. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Исключением при посещении перечисленных объектов станут собаки-поводыри.

Документ также установит правила продажи животных. Домашних питомцев не смогут купить граждане, не достигшие совершеннолетия, а питомники обяжут чипировать животных.

Кроме того, закон предусматривает изъятие животного у владельца за нарушение условий содержания, повлекшее причинение ему вреда.

«Документ направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными. (...) Основные положения Закона вступают в силу с 1 января 2025 года», — говорится на официальном сайте белорусского президента.

Ранее стало известно, что шпицу Лукашенко Умке рекомендовали похудеть. Специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина отметила ожирение у пса белорусского президента, добавив, что это «по законодательству уже относится к жестокому обращению с животными».