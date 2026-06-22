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16:26, 22 июня 2026Бывший СССР

Захарова рассказала об особенности антироссийской риторики армянских СМИ

Захарова: Антироссийская риторика не спадает в СМИ Армении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Не спадает и антироссийская риторика в армянских СМИ. Наша страна представляется чуть ли не как злейший враг армянской государственности», — сказала Захарова.

По ее словам, пика подобная риторика достигла в период избирательной кампании.

Ранее стало известно, что Конституционный суд (КС) Армении рассмотрит заявление о пересмотре итогов выборов в парламент в течение 15 дней.

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