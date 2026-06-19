Конституционный суд Армении высказался о пересмотре результатов выборов

КС Армении рассмотрит заявление оппозиции о пересмотре итогов выборов в течение 15 дней

Конституционный суд (КС) Армении рассмотрит заявление о пересмотре итогов выборов в парламент в течение 15 дней. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Конституционный суд Армении рассмотрит заявление блока "Сильная Армения" об отмене итогов парламентских выборов или назначении второго тура и примет решение не позднее чем через 15 дней со дня подачи заявления», — сказано в материале.

Отмечается, что 19 июня 2026 года представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян подал в конституционный суд заявление с требованием о признании недействительными результаты выборов. Позднее стало известно, что еще несколько партий обратились в КС с аналогичным требованием. Среди них Блок «Армения» и партия «Процветающая Армения».

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. По итогам голосования в парламент Армении прошли три политические силы — партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна, а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна.