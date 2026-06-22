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16:13, 22 июня 2026Путешествия

Россиянам раскрыли направление для путешествий с рекордно низкими ценами

Арутюнов: Цены на отдых на Ближнем Востоке оказались на рекордно низком уровне
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sanoop.cp / Shutterstock / Fotodom

Цены на отдых в странах а Ближнего Востока оказались на рекордно низком уровне. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Он отметил, что напряженность на Ближнем Востоке спала, а Минэкономразвития вслед за МИД России отменило рекомендации воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. Кроме того, несмотря на несезон, в некоторых странах можно прекрасно провести время.

«Те же самые Дубай, Абу-Даби, Доха – это еще и прекрасные транзитные направления, хабы. В том же Дубае, в Абу-Даби прекрасные развлекательные центры, потрясающий шопинг, рестораны», — указал эксперт.

В связи с этим, по словам Арутюнова, это направление уже сейчас может «перехватить некоторое количество наших туристов в силу того, что цены сейчас на неведомо низком уровне». В частности, размещение в отеле стало возможно размещение на три-четыре ночи по цене одной ночи в стандартное время.

«Например, самые лучшие пятизвездочные отели, которые стоили по 1000 долларов в сутки, сейчас можно забронировать за 200 долларов за номер. В бюджетных отелях цена идет в пределах 50-70 долларов в сутки за номер», — заявил гендиректор «Арт-тур».

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что летом 2026 года российские туристы могут улететь прямыми рейсами в 35 стран. В список вошли в том числе Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и другие.

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