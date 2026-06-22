Губерниев предупредил об опасных последствиях отсутствия россиян для норвежских лыжников

Дмитрий Губерниев: Еще пару лет без нас, и норвежские лыжи станут любительскими

Телекомментатор Дмитрий Губерниев предупредил норвежских лыжников об опасных последствиях отсутствия россиян на международных турнирах. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Журналист упомянул о том, что норвежскую команду отказался финансировать главный спонсор — компания Norengros. «Если бы все было нормально, то спонсор бы остался. Бизнес не обманешь. Когда вокруг соревнуются только норвежцы между собой, то пожинайте плоды. Еще пару лет без нас — и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими», — заявил Губерниев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг призвал вернуть россиянина Александра Большунова на международные соревнования. «Большунов невероятный лыжник. Он нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам», — заявил он.

Россияне отстранены от международных стартов с 2022 года. В конце 2025-го до турниров в нейтральном статусе допустили россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.