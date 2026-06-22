Клава Кока попросила отвалить от нее

Готовящаяся к свадьбе Клава Кока попросила хейтеров отстать от нее

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, ответила хейтерам, которые критикуют ее за неидеальную внешность. Об этом артистка написала в Telegram-канале.

Кока призналась, что не считает себя худой и не стремится к идеалу. Она пожаловалась на оскорбительные комментарии в свой адрес.

«Отвалите от меня. Я не худая, никогда не стремилась быть идеальной. Я люблю свое тело, я живой человек. У меня есть складки, когда я сгибаюсь. Иногда проявляется второй подбородок. И я могу съесть пачку чипсов и не корить себя за это», — сообщила певица.

Артистка отметила, что получает едкие комментарии не только от мужской, но и от женской части аудитории. «Тошнит от этих навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек в себе сомневаться», — добавила она.

Ранее Кока посвятила песню о любви жениху. Пара, которая недавно объявила о помолвке, впервые вышла на сцену вместе на премии «Жара» в Москве.