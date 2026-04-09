Клава Кока посвятила песню о любви своему жениху

Певица Клава Кока посвятила песню о любви на «Жаре» жениху Диме Масленникову

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, посвятила песню своему возлюбленному Диме Масленникову. Об этом сообщает портал Super.

Пара, которая недавно объявила о помолвке, впервые вышла на сцену вместе на премии «Жара» в Москве. Клава обратилась к своему жениху и исполнила композицию о любви, от которой Дмитрий не смог сдержать слез.

Сразу после номера Масленников поднялся к невесте, подав ей руку. Они вместе покинули сцену.

Ранее Клава Кока и Дима Масленников раскрыли историю своих отношений, которые начались с дружбы и френдзоны.