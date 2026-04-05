Клава Кока и Дима Масленников раскрыли историю отношений

Певица Клава Кока отправила Диму Масленникова во френдзону после первого поцелуя

Российская певица Клава Кока и блогер Дима Масленников раскрыли историю отношений. Интервью с ними появилось на его YouTube-канале.

По словам Масленникова, он с артисткой долгое время находился в дружеских отношениях и девушка была ему очень близка и дорога. В свою очередь, Кока указала, что между ними всегда присутствовало нечто большее. «Давай будем честными: у нас всегда была с тобой немного флирт-волна», — отметила она.

Однако после первого поцелуя, который произошел случайно во время прогулки в столичном парке «Зарядье» семь лет назад, блогер испугался и стал холодно отвечать подруге на сообщения, после чего был отправлен во френдзону. «И я на нем ставлю клеймо "просто друг"», — описала свою реакцию на данную ситуацию знаменитость.

При этом Масленников вспомнил, что все вокруг подозревали пару в романе. «Я жил в инфополе постоянной мысли о том, что Клава — та самая», — подчеркнул он. По его словам, сам он это осознал после встречи в ресторане «Пушкин» 9 марта 2021 года, когда звезда была в отношениях с другим мужчиной.

Впоследствии блогер признался девушке в чувствах, пригласив ее на выставку английского художника Бэнкси, но певица не ответила ему взаимностью. Спустя время звезда все же изменила свое отношение, и у пары завязался роман, который длится уже год. К настоящему моменту Масленников и Кока познакомили родителей и объявили о помолвке.

В марте экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева подогрела слухи о предполагаемой помолвке.