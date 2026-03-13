Реклама

16:49, 13 марта 2026Ценности

Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке после прогулки экс-супруга с молодой спутницей

Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке из-за кольца на безымянном пальце
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева подогрела слухи о предполагаемой помолвке. Снимками с кольцом на пальце она поделилась в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила серию фото из отеля Ritz в Париже, на которых показала кольцо с бриллиантом. Подписчики обратили внимание, что певица надела украшение именно на безымянный палец.

Исполнительница показала фото с кольцом после того, как ее бывшего супруга Константина Меладзе заметили на прогулке с молодой спутницей. Экс-супруга Брежневой запечатлели с девушкой в супермаркете, при этом ее личность не раскрывалась.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил запретить песни Валерия и Константина Меладзе в РФ. Иванов отметил, что композитор Константин Меладзе демонстративно покинул Россию, однако сохранил доход в стране. Его брат, исполнитель Валерий Меладзе, гастролирует за рубежом и сотрудничает с организациями, финансирующими Вооруженные силы Украины, добавил депутат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
