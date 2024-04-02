Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
02:23, 2 апреля 2024Культура

Мексиканский режиссер получил гражданство России

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российское гражданство

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Мексиканский режиссер Серхио Ольховичу получил гражданство России. Об этом сообщило посольство РФ в Мексике в Telegram.

Кинематографисту вручили российский паспорт во время торжественной церемонии, прошедшей в здании посольства в понедельник, 1 апреля. «Россия всегда с радостью относится к тем, кто выбирает страну для своего творчества по зову души и сердца», — заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье заявило о нашествии «азовцев» в Харьков

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Мексиканский режиссер получил гражданство России

      Разработчик российского софта «МойОфис» стал убыточным

      В США предупредили об угрозе войны из-за удара Израиля по консульству Ирана

      КНДР запустила баллистическую ракету

      Три школьника обвинили учительницу в домогательствах и испугались

      Изменяющая любимому мужу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение

      В Липецкой области отменили воздушную опасность

      В Эстонии таксист отказался везти женщину со словами «не обслуживаю русских»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше