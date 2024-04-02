Мексиканский режиссер получил гражданство России

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российское гражданство

Мексиканский режиссер Серхио Ольховичу получил гражданство России. Об этом сообщило посольство РФ в Мексике в Telegram.

Кинематографисту вручили российский паспорт во время торжественной церемонии, прошедшей в здании посольства в понедельник, 1 апреля. «Россия всегда с радостью относится к тем, кто выбирает страну для своего творчества по зову души и сердца», — заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский.