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14:28, 2 апреля 2024Мир

МИД Венгрии выступил решительно против обсуждения отправки войск на Украину

Сийярто: Венгрия решительно отвергает обсуждения отправки войск на Украину
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Reuters

Венгрия решительно отвергает обсуждения отправки военных из стран Запада на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова передает ТАСС.

«Мы также решительно выступаем против заявлений, в которых идет речь о возможности направления войск на Украину», — заявил Сийярто.

Глава МИД добавил, что стремление Венгрии к миру на Украине «не относится к основному течению» мнений в Европе, так как государства с подобной позицией «немедленно начинают подвергаться стигматизации».

26 марта Сийярто также призвал к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной и переходу к мирным переговорам.

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      Елизавета Мытарева
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