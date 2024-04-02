МИД Венгрии выступил решительно против обсуждения отправки войск на Украину

Сийярто: Венгрия решительно отвергает обсуждения отправки войск на Украину

Венгрия решительно отвергает обсуждения отправки военных из стран Запада на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова передает ТАСС.

«Мы также решительно выступаем против заявлений, в которых идет речь о возможности направления войск на Украину», — заявил Сийярто.

Глава МИД добавил, что стремление Венгрии к миру на Украине «не относится к основному течению» мнений в Европе, так как государства с подобной позицией «немедленно начинают подвергаться стигматизации».

26 марта Сийярто также призвал к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной и переходу к мирным переговорам.