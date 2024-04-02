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14:59, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине школьников начали обучать военному делу

РИА Новости: старшеклассников на Украине начали обучать военному делу и медицине

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Старшеклассников на подконтрольных Украине территориях Запорожской области начали обучать военному делу и медицине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

По словам собеседника агентства, в местных школах начали активно проводить военную подготовку. Старшеклассников учат обращаться со стрелковым оружием и ориентироваться на местности. В курс также входит тактическая медицина и изучение тактических символов для карт местности.

Организатором программы, по словам представителя силового ведомства, является структура Минобороны Украины. «Занятия проводят опытные инструкторы из 110-й бригады теробороны», — отметил он.

Как утверждает собеседник, реализация программы может быть связана с огромными потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и подготовкой мобилизационного резерва к призыву с 18 лет.

В середине апреля на Украине планируют рассмотреть новый закон о мобилизации. По словам депутата Верховной Рады Дмитрия Разумкова, он может позволить властям отправлять украинцев на фронт с 18 лет. Позже в Минобороны эту информацию опровергли.

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      Алевтина Запольская
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