Названо число россиян с кредитами

Центробанк: на 1 января 2024 года 50 миллионов россиян имели кредиты

По данным на 1 января 2024 года кредиты в России имели 50 миллионов человек. Об этом говорится в «Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», опубликованном на сайте Банка России.

Общая задолженность граждан страны по банковским займам за прошлый год достигла 34,8 триллиона рублей, увеличившись на 6,4 триллиона. Большая часть этого прироста пришлась на ипотеку — 4,5 триллиона рублей. Россиян, имеющих только банковский кредит, за год стало больше на 11 процентов (на 4,3 миллиона человек), а число оформивших заем в микрофинансовых организациях (МФО) выросло на 500 тысяч, говорится в материалах Центробанка.

В обзоре регулятора сказано, что половина всей задолженности россиян по розничным кредитам приходится на граждан с тремя или более займами. Этот показатель растет: в 2023 году он составлял 44 процента, в 2022-м — менее 40 процентов. За год таких заемщиков стало больше на 2,7 миллиона.

Центробанк также отметил рост средней задолженности по потребительским кредитам: во втором полугодии 2023 года задолженность увеличилась до 950-970 тысяч рублей. Другая тенденция — прирост доли заемщиков старше 40 лет, он составил в среднем 3 процентных пункта.

Ранее пресс-служба ЦБ рассказала, что портфель микрозаймов в России за 12 месяцев увеличился на 22 процента, до 443 миллиардов рублей. Всего микрофинансовые организации (МФО) оформили кредитов на триллион рублей (плюс 30 процентов год к году), при этом доля выдачи среднесрочных кредитов выросла на пять процентных пунктов, до 46 процентов, а займов до зарплаты упала до 34 процентов (минус четыре процентных пункта).