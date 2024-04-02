Walla: премьеру Израиля Нетаньяху удалили грыжу

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удалили грыжу. Об этом он рассказал в видеообращении, сообщает Walla со ссылкой на его канцелярию.

Глава израильского правительства уточнил, что выписался из больницы после успешной операции под общим наркозом. «Сейчас меня выписывают из больницы "Хадасса - Эйн-Керем". За последний день она стала моим офисом, мы продолжали работать отсюда», — отметил он.

Премьер также поблагодарил весь медицинский персонал больницы за профессиональную работу и граждан страны за пожелания здоровья. Он подчеркнул, что уже идет на поправку.

Ранее тысячи протестующие вышли на улицы Израиля, требуя отставки правительства Нетаньяху. Ожидается, что митинг продлится четыре дня.