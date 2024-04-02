Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 2 апреля 2024Мир

Нетаньяху удалили грыжу

Walla: премьеру Израиля Нетаньяху удалили грыжу
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Menahem Kahana / Reuters

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удалили грыжу. Об этом он рассказал в видеообращении, сообщает Walla со ссылкой на его канцелярию.

Глава израильского правительства уточнил, что выписался из больницы после успешной операции под общим наркозом. «Сейчас меня выписывают из больницы "Хадасса - Эйн-Керем". За последний день она стала моим офисом, мы продолжали работать отсюда», — отметил он.

Премьер также поблагодарил весь медицинский персонал больницы за профессиональную работу и граждан страны за пожелания здоровья. Он подчеркнул, что уже идет на поправку.

Ранее тысячи протестующие вышли на улицы Израиля, требуя отставки правительства Нетаньяху. Ожидается, что митинг продлится четыре дня.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

      Врач раскрыла изменившие внешность Варнавы вмешательства

      Число российских миллиардеров оказалось рекордным

      Пригожин вспомнил о замещении российских артистов украинскими

      Захарова обвинила МОК в преступном сговоре

      В мире спрогнозировали рекордный переизбыток газа

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      В Приморье спасли оставшегося без мамы медвежонка

      Госсекретарь США заявил о критическом моменте для Украины

      «Калашников» впервые представит титановый «Барс-Л»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше