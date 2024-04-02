Нидерланды заявили о готовности разместить у себя механизм компенсации Украине

Нидерланды заявили об условиях размещения у себя механизма компенсации Украине

Нидерланды заявили об условиях, при которых они готовы к размещению у себя механизма выплаты компенсаций Украине за боевые действия. Об этом заявила и.о. министра безопасности и юстиции Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериу, передает ТАСС.

«Я рада объявить, что Нидерланды готовы принять у себя механизм по компенсации ущерба, также при определенных условиях», — рассказала политик.

При этом Йешильгез-Зегериу не указала, о каких необходимых предпосылках идет речь. Однако она подчеркнула, что на территории страны уже находятся Международный уголовный суд и международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине. Также политик напомнила, что нидерландская сторона совместно с Бельгией и Чехией направила экспертов в Киев для сбора доказательств о якобы военных преступлениях.

Ранее глава МВД Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) начала расследование дела о якобы финансировании Россией политиков. Как сообщил политик, информацию о них планирует передать Чехия.