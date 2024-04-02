Патрушев осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Секретарь Совбеза Патрушев осудил авиаудар Израиля по зданию консульства Ирана

Секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром в Астане, сообщается на сайте российского ведомства.

«Стороны решительно осудили нанесенный Тель-Авивом авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске, подчеркнув, что этот акт чреват неконтролируемой эскалацией напряженности», — сказано в сообщении.

Патрушев выразил соболезнования иранским коллегам.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, подтвердив настрой на скорейшее завершение работы над новым российско-иранским всеобъемлющим договором.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ему было бы любопытно посмотреть на последствия гипотетического удара иранских войск по консульству США в Израиле. Так политик прокомментировал авиаудар Израиля по посольству Ирана в Сирии.