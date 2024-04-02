Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:52, 2 апреля 2024Мир

Патрушев осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Секретарь Совбеза Патрушев осудил авиаудар Израиля по зданию консульства Ирана

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром в Астане, сообщается на сайте российского ведомства.

«Стороны решительно осудили нанесенный Тель-Авивом авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске, подчеркнув, что этот акт чреват неконтролируемой эскалацией напряженности», — сказано в сообщении.

Патрушев выразил соболезнования иранским коллегам.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, подтвердив настрой на скорейшее завершение работы над новым российско-иранским всеобъемлющим договором.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ему было бы любопытно посмотреть на последствия гипотетического удара иранских войск по консульству США в Израиле. Так политик прокомментировал авиаудар Израиля по посольству Ирана в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?

      Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак. Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

      Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

      Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

      Звезда «Приключений Электроника» чуть не попал в плен к украинцам

      Астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство бензина

      В США оценили возможность войны России и НАТО

      «Калашников» представит модернизированный СКАТ 350 на выставке

      В российском регионе инвалид-колясочник ударил ножом жену и сел на 3,5 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше