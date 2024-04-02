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11:47, 2 апреля 2024Ценности

Популярная певица снялась в нижнем белье для рекламы бренда Ким Кардашьян

Певица Сабрина Карпентер снялась в нижнем белье для бренда Skims Ким Кардашьян

Кадр: @sabrinacarpenter

Популярная американская актриса и певица Сабрина Карпентер снялась в нижнем белье для рекламы новой коллекции бренда Skims телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя звезда приняла участие в фотосессии в ретростиле с использованием проводного телефона и CD-плеера в качестве реквизита. Она позировала в увешенной плакатами комнате в розовом кружевном бюстье, трусах с завязками на бедрах в тон и белых чулках.

Кроме того, возлюбленная ирландского актера Барри Кеогана примерила полупрозрачный комплект лимонного оттенка и ажурную ночную рубашку длины мини. Также она дополнила данные образы кулоном в виде сердца на серебристой цепочке.

Ранее в апреле американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в нижнем белье для рекламы бренда Victoria's Secret.

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      Карина Черных
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