Популярная российская юмористка рассказала о странном выступлении на свадьбе

Популярная российская стендап-комикесса Зоя Яровицына вспомнила самое странное в своей карьере выступление на свадьбе. Историей она поделилась в шоу «Откуда ты?», видео доступно во «ВКонтакте».

Мероприятие проходило в городе Кемерово. По словам юмористки, она предупредила молодоженов о том, что в ее материале будут откровенные шутки на тему секса, и те заверили, что это не станет проблемой. Однако когда Яровицына вышла выступать, оказалось, что половина гостей — пожилые люди.

«Молодых людей очень мало было. Пришлось вот это рассказывать все. Бабушкам было плохо очень», — рассказала юмористка.

Ранее Яровицына оценила перспективу карьеры за границей. Она заявила, что не планирует работать за рубежом.

Перед этим юмористка рассказала о внутреннем кризисе. Одной из причин кризиса она назвала тот факт, что заработок не приносит ей такого счастья, какого она ожидала.