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16:52, 2 апреля 2024Мир

Посол России в Тегеране рассказал о последствиях удара ЦАХАЛ по дипмиссии Ирана

Посол Дедов: удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Сирии усилит напряженность

Фото: Omar Sanadiki / AP

Авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии усилит напряженность на Ближнем Востоке и усложнит урегулирование ситуации. О таких последствиях рассказал посол России в Тегеране Алексей Дедов в эфире канала Россия 24.

«Такие действия Израиля, разумеется, приводят к эскалации напряженности в регионе, а последний израильский удар приведет к очень заметной эскалации в регионе Ближнего Востока, негативно скажется на урегулировании соответствующих проблем», — заявил Дедов.

Российский посол добавил, что израильский удар по дипмиссии может привести к непредсказуемым последствиям. Дипломат отметил, что «Иран оставляет за собой право на ответные шаги», а также сообщил о намерении России наблюдать за развитием ситуации.

По обновленным данным, удар авиации ЦАХАЛ по консульству унес жизни 13 человек. Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил неминуемым ответом на «трусливое преступление» Израиля.

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      Елизавета Мытарева
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