Премьер Финляндии отреагировал на стрельбу в школе в Вантаа

Премьер Финляндии Орпо: стрельба в школе в Вантаа глубоко шокируют

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что сцены стрельбы в школе Виертола в Вантаа глубоко шокируют. На инцидент политик отреагировал на странице в соцсети X.

«Сцена стрельбы в Вантаа глубоко шокирует. Мои мысли с пострадавшими, их близкими и другими учениками и сотрудниками школы Виертола. Мы внимательно следим за ситуацией и ждем обновленной информации от властей», — сказал он.

Ранее несовершеннолетний напал на школу Виертола в Вантаа, три школьника пострадали. В финской полиции отметили, что подозреваемый арестован, расследование по данному делу продолжается.