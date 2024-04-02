Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 2 апреля 2024Мир

Премьер Финляндии отреагировал на стрельбу в школе в Вантаа

Премьер Финляндии Орпо: стрельба в школе в Вантаа глубоко шокируют
СюжетСтрельба в школе

Фото: Lehtikuva / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что сцены стрельбы в школе Виертола в Вантаа глубоко шокируют. На инцидент политик отреагировал на странице в соцсети X.

«Сцена стрельбы в Вантаа глубоко шокирует. Мои мысли с пострадавшими, их близкими и другими учениками и сотрудниками школы Виертола. Мы внимательно следим за ситуацией и ждем обновленной информации от властей», — сказал он.

Ранее несовершеннолетний напал на школу Виертола в Вантаа, три школьника пострадали. В финской полиции отметили, что подозреваемый арестован, расследование по данному делу продолжается.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Федотов прокомментировал дебют в НХЛ

      Разведка Нидерландов расследует дело о якобы финансировании политиков Россией

      В Госдуме назвали способ прекратить «беспредел с беспилотниками»

      Пострадавшие от теракта попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса»

      100-летняя женщина назвала единственного партнера секретом долгой жизни

      Из-за удара Израиля по Газе погибли сотрудники гуманитарной организации

      Украинский генерал призвал превращать харьковские дома в крепости

      Шойгу уличил Киев в попытках перенести боевые действия на территорию России

      Шойгу назвал взятые Россией под контроль населенные пункты в зоне СВО в марте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше