Президент Венесуэлы посетит Россию в ближайшее время

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о намерении посетить Россию в ближайшее время

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о намерении посетить Россию в ближайшее время. Об этом он рассказал в эфире программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

«Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что я скоро приеду к нему», — сказал глава государства. Он вновь высказался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявив о солидарности с российским народом.

В конце февраля Мадуро выразил желание посетить Москву сразу после выборов президента России. Он также указал, что не сомневается в победе Владимира Путина.