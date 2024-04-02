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04:30, 2 апреля 2024Мир

Президент Венесуэлы посетит Россию в ближайшее время

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о намерении посетить Россию в ближайшее время
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о намерении посетить Россию в ближайшее время. Об этом он рассказал в эфире программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

«Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что я скоро приеду к нему», — сказал глава государства. Он вновь высказался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявив о солидарности с российским народом.

В конце февраля Мадуро выразил желание посетить Москву сразу после выборов президента России. Он также указал, что не сомневается в победе Владимира Путина.

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      Марина Совина
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