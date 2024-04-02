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14:43, 2 апреля 2024Культура

Пригожин назвал большую ошибку Пугачевой

Иосиф Пригожин: Пугачевой не стоило критиковать звезд, оставшихся в России

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал большую ошибку эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

«Когда великая женщина, поющая: "Живи спокойно, страна, я у тебя одна", оставляет эту страну и уезжает за мужем — это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам», — признался медиаменеджер.

Он также добавил, что разочарован исполнительницей. По мнению Пригожина, поведение Пугачевой в последние два года вызывает оторопь, так как не соответствует ее образу и масштабу.

Продюсер подчеркнул, что певица была очень влиятельным человеком в стране, наравне с президентом, и могла сохранить свою власть, однако сделала другой выбор. Он заявил, что исполнительницу считали «диктатором» и «терминатором» в сфере шоу-бизнеса.

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», заявил о падении Пугачевой на дно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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