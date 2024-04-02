Пригожин вспомнил о замещении российских артистов украинскими

Пригожин вспомнил, как артистов с Украины ставили в эфир в ущерб российским

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как российских артистов замещали украинские. Своим мнением он поделился в разговоре с РИА Новости.

«Могу сказать, что поставить на радио песню порой приравнивается к войсковой операции. До недавнего времени было много артистов с Украины, которых ставили в эфир в ущерб нашим. Давали больше возможностей тем, кто сегодня нас предал и уехал из России», — подчеркнул медиаменеджер.

Он также добавил, что за последнее время в шоу-бизнесе появилась «загадочная молодежь», блогеры, которые не имеют ничего общего с профессией. Пригожин признался, что не выступает против развития их музыкальной карьеры, однако признает, что конкурировать с артистами, которые используют мат в своем репертуаре, невозможно.

«Если ты не ругаешься, то ты не "модный". Была ситуация, когда Валерия решила уходить со сцены. Говорит: "Йося, мне не по пути с этими людьми"», — признался продюсер.

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