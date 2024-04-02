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15:07, 2 апреля 2024Россия

Путин дал оценку актуальным событиям в России в исторической перспективе

Путин: Россия проходит сложный период своей истории

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия проходит сложный этап своей истории, заявил президент страны Владимир Путин. Фрагмент выступления главы государства, в котором он дал оценку актуальным событиям в исторической перспективе, приводит ТАСС.

По словам президента, посла распада Советского Союза недоброжелатели хотели развалить и подчинить себе все ранее занимаемое им геополитическое пространство.

С тех пор многие на Западе поняли, что рано списали Москву со счетов, подчеркнул Путин, при этом западные политические силы не оставили идею исторического реванша за неудачи Гитлера и Наполеона в их попытках подчинить Россию.

2 апреля в ходе расширенного заседания коллегии МВД России Путин порассуждал о переплетении внешних и внутренних угроз, стоящих перед Россией. В этой связи он назвал основополагающей задачей укрепить межведомственное взаимодействие силовиков и спецслужб.

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      Алан Босиков
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