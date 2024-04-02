Путин прокомментировал уровень подростковой преступности в России

Путин: уровень подростковой преступности в России снижается

Уровень подростковой преступности в России в последние годы снижается. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает ТАСС.

По заявлению главы государства, немаловажную роль в этом сыграла профилактика. «Хочу поблагодарить за это тех, кто работает в этой важнейшей области», — прокомментировал он.

Во время заседания коллегии Путин также призвал правоохранительные органы продолжать борьбу с коррупцией, в том числе в самой системе МВД. По его словам, коррупция отравляет общество и крадет деньги, необходимые для обороны страны и ее «движения вперед».

